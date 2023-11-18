Yalı Çapkını 47. Bölüm fragmanı izle: Bana Seyran deme! | VİDEO

Yalı Çapkını fragmanı yayında. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen dizinin takipçileri SeyFer hayranları gelecek haftayı araştırıyor. Seyran ve Ferit arasında yeni açmazlar oluşuyor. Yalı Çapkını 47. Bölüm fragmanı izle Star TV ekranlarında yerini aldı. İşte, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demirli Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle ekranı.