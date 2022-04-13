Yemekteyiz Zuhal Topal bayılma anı - Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ünlü sunucu kendinden geçti! | VİDEO

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Yemekteyiz programının 153. Yeni bölüm fragmanında sunucu Zuhal Topal’ın bayılma anı izleyenleri şoke etti. Lezzet yarışması hafta içi her gün televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşurken 13 Nisan bugün ekranlara gelen programda izleyenler, set ekibi ve yarışmacılar ünlü sunucunun kendinden geçtiği anlarla büyük bir şoka uğradı. Yaşanan olay sonrası Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal’a ne oldu, neden bayıldı? Gibi sorular gündeme geldi. İşte TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Yemekteyiz yarışmasında Zuhal Topal’ın bayılma anı ve detaylar...

Yemekteyiz yarışmasında bugün günün finalinde sunucu Zuhal Topal bayıldı. Programda çokça kez yaptığı bayılma numaralarıyla espri yapan sunucunun kendinden geçtiği anlara ilk anda gülen yarışmacılar ardından durumun gerçek olduğunu anlayınca büyük şok yaşadı. İzleyenler 13 Nisan tarihli 153. Yeni bölümü izledikten sonra Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'a ne oldu, neden bayıldı? Sorusuna yanıt arıyor. Sunucu Zuhal Topal'ın yayın esnasında bayılmasının ardından ilk müdahale Yemekteyiz set ekibi tarafından yapıldı. İşte o anlar...