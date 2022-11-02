Yürek Çıkmazı 2. Bölüm fragmanı izle! “Sana yerini hatırlatmak için geldim”

Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı TRT 1 ile yayında! İlk bölümü ile ekranlara gelen yeni yapım kanalın iddialı yapımları arasında yerini aldı. Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu ilk bölümün hemen ardından sorulmaya başladı. Bir kadın hikayesine odaklanan dizi 2. Bölüm fragmanı ile heyecanı doruğa taşıyor. İşte, TRT 1 ile Yürek Çıkmazı 2. Bölüm fragmanı izle!

Yürek Çıkmazı 2. Bölüm fragmanı yayında! Cennet, ölmeden önce avukatla iletişime geçerek suç duyurusunda bulunur. Çocuklar bu durumu kabullenmekle savaşırken Cennet'in kocası durmayacaktır. Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt buldu. İşte, TRT 1 Yürek Çıkmazı 2. Bölüm fragmanı izle!