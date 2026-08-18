Mercan Köşk 1. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

18 Ağustos 2026 11:47

atv'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ten yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtımıyla hikayesinden çarpıcı kesitler sunarken, karakterler arasındaki dengelerin ilk bölümden itibaren altüst olacağının sinyallerini veriyor. İşte Mercan Köşk'ün yayınlanan yeni tanıtımı...