Mercan Köşk ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! | Video
11 Ağustos 2026 12:05
atv'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ün ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtımıyla hikayesinden çarpıcı kesitler sunarken, karakterler arasındaki dengelerin ilk bölümden itibaren altüst olacağının sinyallerini veriyor.
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