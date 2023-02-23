Kansızlığın en büyük işareti, demir eksikliği | Video
Demir eksikliği, dünyada en yaygın görülen eksiklikler listesinin başında yer alıyor. Vücutta bir dizi rolden sorumlu olan çok önemli bir mineral olan demir, eksikliği halinde bir dizi sorunu tetikleyebiliyor.
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