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Kansızlığın en büyük işareti, demir eksikliği | Video

Kansızlığın en büyük işareti, demir eksikliği | Video

23.02.2023 | 11:03

Demir eksikliği, dünyada en yaygın görülen eksiklikler listesinin başında yer alıyor. Vücutta bir dizi rolden sorumlu olan çok önemli bir mineral olan demir, eksikliği halinde bir dizi sorunu tetikleyebiliyor.

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