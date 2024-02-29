Video Spor Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Fernando Santos: "Kupayı almak istiyoruz" | Video
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Fernando Santos:

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Fernando Santos: "Kupayı almak istiyoruz" | Video

29.02.2024 | 05:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale kaldıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, “Kupa bu sene büyük bir hedefimiz. Bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Önemli bir mücadeleydi herkes için. Kupa bu sene büyük bir hedefimiz ve yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz. Maçın belli bölümlerinde iyiydik. Adil, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçın son anlarında rakibe fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu yapmamalıyız, gol atabilirdi rakip. Onun dışında her şey iyiydi" ifadelerini kullandı.

"GOL YEMEMEK ÇOK ÖNEMLİ"
Beşiktaş'ın savunma performansına da değinen Santos, "Gol yememek çok önemli. Büyük takımlar çok az gol yiyip, çok gol atar. Takımın defansif anlamda istediklerimizi yerine getiriyor olması önemli. Ofansif anlamda sürekli çalışıyoruz. Yavaş yavaş aşama kaydediyoruz bunda da. Beşiktaş gibi büyük bir takım az gol yiyip, çok gol atmalı" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDA KAZANAN TAKIMIN BİZ OLACAĞINI UMUYORUM"
Portekizli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında gelen biri soruyu, "Yarın uyandığımız zaman yüzde yüz Galatasaray maçını düşünmeye başlayacağız. O maça da her maç gibi hazırlanacağız. Her maç 3 puan. 3 maç için sahaya çıkacağız. Derbi herkes için önemli, taraftar için de önemli. Kazanan takımın biz olacağını umuyorum" diye cevaplandırdı.

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