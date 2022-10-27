Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor | Video

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.