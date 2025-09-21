Video Spor Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün sonuçlanıyor! Ali Koç oyunu kullandı | Video
Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün sonuçlanıyor! Ali Koç oyunu kullandı | Video

Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün sonuçlanıyor! Ali Koç oyunu kullandı | Video

21.09.2025 | 12:29

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da alana gelirken, kongre üyeleri ilgiyle karşıladı. Bir süre üyelerle sohbet eden Başkan Koç, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Ali Koç, daha sonra oy kullanmak için alana gelen kongre üyelerini karşıladı.

