Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün sonuçlanıyor! Ali Koç oyunu kullandı | Video
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da alana gelirken, kongre üyeleri ilgiyle karşıladı. Bir süre üyelerle sohbet eden Başkan Koç, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Ali Koç, daha sonra oy kullanmak için alana gelen kongre üyelerini karşıladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
00:54
GOL | Düzcespor 0-3 A.G. Pendikspor 18.09.2025 | 19:42
03:00
Mert Hakan Yandaş: "Aldığımız sonuçtan utanıyoruz" | Video 18.09.2025 | 08:56
13:47
Okan Buruk: "Kazanmak için buradayız" | Video 18.09.2025 | 08:56
01:03
Kadıköy'de Fenerbahçe forması giyen robot ilgi odağı oldu | Video 16.09.2025 | 12:34
15:07
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, coşkuyla karşılandı | Video 15.09.2025 | 15:47
07:01
07:44
Ertuğrul Doğan: "Takımı sahadan çekmeyi düşündük" | Video 15.09.2025 | 08:57
03:42
Hidayet Türkoğlu: "Bu çocuklar milyonları gururlandırdı" | Video 15.09.2025 | 08:56
10:26
Sergen Yalçın: "Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor" | Video 14.09.2025 | 08:42
05:29
01:33
06:16
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye'ye döndü | Video 08.09.2025 | 16:06
10:13
Vincenzo Montella: "Bütün sorumluluk bana ait" | Video 08.09.2025 | 09:17
01:16
MSB’den Filenin Sultanları'na destek paylaşımı | Video 07.09.2025 | 14:18
00:16
07:13
02:08
Türkiye - İspanya maçı bu akşam 21:45'te | Video 07.09.2025 | 08:44
02:50
Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi | Video 04.09.2025 | 11:32
00:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı! | Video 03.09.2025 | 15:05