Video Teknoloji Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi | Video

Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi | Video

Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi | Video
29.08.2021 | 16:13

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Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni öncesinde 5 adet TİHA sergilendi

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Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni öncesinde 5 adet TİHA sergilendi

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