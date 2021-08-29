Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi | Video 29.08.2021 | 16:13
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Rusya, OneWeb’e ait 34 uyduyu daha uzaya fırlattı 22.08.2021 | 10:00
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Uzay aracının Venüs geçişi, ses haline getirildi | Video 19.08.2021 | 15:39
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Venüs'ten gelen sesler duyanları ürküttü | Video 19.08.2021 | 15:39
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Solar Orbiter, Venüs'ün çarpıcı görüntüsünü yakaladı | Video 19.08.2021 | 15:39
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Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'ın karizma yerle bir | Video 19.08.2021 | 13:57
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IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi | Video 18.08.2021 | 16:10
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Milli silahlı drone sistemi ‘Songar’ tüm versiyonlarıyla İDEF21’de | Video 18.08.2021 | 14:41
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Milli Muharip Uçak, 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı | Video 18.08.2021 | 09:58
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Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 26.07.2021 | 14:46
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Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni öncesinde 5 adet TİHA sergilendi
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni öncesinde 5 adet TİHA sergilendi