İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın test atışı sırasında vurduğu hedef geminin son halini paylaştı.