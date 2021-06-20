Video Teknoloji İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video

İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video

İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video
20.06.2021 | 13:28

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OTOMATİK OYNAT

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın test atışı sırasında vurduğu hedef geminin son halini paylaştı.

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