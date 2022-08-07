CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP rozeti taktığı Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak, CHP’li isimler tarafından oğluna iş bulunacağının vaat edildiğini, meclise davet edildiğini, meclis gezisi esnasında CHP rozeti konusunda oyuna getirildiğini aslında MHP’li olduğunu açıkladı. Çakmak’ın bu açıklamasının videosunu paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu?” diye sordu