Video Türkiye İstanbul Havalimanı’nın yeni reklam filmi: "Sihirli Yolculuk Burada Başlar" | Video
İstanbul Havalimanı’nın yeni reklam filmi:

İstanbul Havalimanı’nın yeni reklam filmi: "Sihirli Yolculuk Burada Başlar" | Video

11.05.2022 | 14:29

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İGA İstanbul Havalimanı, yeni imaj filmini “Sihirli Yolculuk Burada Başlar” mesajıyla yayınladı. İstanbul Havalimanı’nın, İstanbul ile bütünleşen mimari ve tasarım özelliklerini, aynı zamanda sunduğu hizmetleri konu alan film; renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor.

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İGA'nın, İstanbul'un tarihi dokusuyla İstanbul Havalimanı'nın modern yüzünü harmanladığı; mimariyi, cezbedici güzellikleri, hizmetlerdeki çeşitliliği ve sunulan keyfi renkli çekimlerle aktardığı yeni imaj filmi yayına girdi. Film, İGA İstanbul Havalimanı'nın İstanbul'u andıran yapısını ve özelliklerini konu alıyor. Film; yeme-içmeden konaklamaya, alışverişten kültür-sanata kadar İGA İstanbul Havalimanı'nın sunduğu tüm hizmetleri misafirlerinin gözünden aktarıyor.

Filmde bir grup arkadaş; İstanbul Havalimanı'nın özelliklerinden etkilenerek dönüş yolunda uçağa binmeden önce İstanbul'daki tatil anılarını mutlulukla hatırlıyor. İstanbul'a özgü pek çok simgeyi içinde barındıran film, "İstanbul Havalimanı'ndaki yaşadığın her an, sana İstanbul'daki güzel deneyimleri hatırlatır" mesajı veriyor.

Çekimleri 3 gün süren ve yönetmenliğini Çağlar Mallı'nın yaptığı film, İGA İstanbul Havalimanı'nın dijital mecralarında yayınlanmaya başladı.

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