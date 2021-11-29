Son dakika: Karadeniz'de ikinci müjde! Bulunan doğalgaz rezervi yakında tüm dünyaya duyurulacak
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Son dakika haberler: Yavuz Donat bugünkü yazısında bizzat görüp incelediği Filyos Limanı ile ilgili önemli bilgiler paylaşırken Karadeniz'de ikinci bir müjdenin daha gelmek üzere olduğunu duyurdu. Türkiye'nin 150 yıllık hayalinin gerçekleşeceğini belirten Donat bu yeni müjdenin bölgenin kaderini değiştireceğinin altını çizdi. İşte usta gazetecinin SABAH'ta yer alan bugünkü yazısı ve yaptığı son dakika duyurusu...