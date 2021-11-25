Türkiye'yi köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? 'Erken seçim hedefli kur operasyonu'

Türkiye'de ekonomik parametrelerin aksine aniden ve sert bir şekilde gerçekleştirilen kur operasyonlarının perde arkasında ne var? Muhalefetin yıkıcı dili ve kullandığı argümanlar neye işaret ediyor? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç Dr. Nebi Miş, Gazeteci Halime Kökçe ve Hukukçu Serkan Toper'den kur operasyonla ilişkin önemli açıklamalar geldi.