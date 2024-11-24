Video Yaşam Adalar’da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı | Video
Adalar’da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı | Video

Adalar’da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı | Video

24.11.2024 | 14:18

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos, Adalar seferini yapan vapurlara zor anlar yaşattı. Vapurların dev dalgalarla imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan lodos , bazı deniz hat seferlerinin de iptal olmasına neden olmuştu. Adalara yolcu motorları ve vapurlarında seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dev dalgaların yolcu motor ve vapurlarını olumsuz etkilediği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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