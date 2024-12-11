Video Yaşam Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans ayağına şafak operasyonu: 14 gözaltı | Video
Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans ayağına şafak operasyonu: 14 gözaltı | Video

Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans ayağına şafak operasyonu: 14 gözaltı | Video

11.12.2024 | 09:16

Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün finans ayağına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY terör örgütünü Adana, İstanbul ve Manisa'da diri tutmak için Almanya'dan örgüte aktarılan paralar, ele başılığını M.K.'nın yaptığı örgüt mensupları tarafından kuryeler aracılığıyla yine örgüt mensuplarına dağıtıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de 1 yılı aşkın süredir yaptığı teknik ve fiziki yaptığı takip sonucunda Adana merkezli İstanbul ve Manisa'nın aralarında bulunduğu illerde şafak vakti operasyon düzenlendi.

YURT DIŞINA KAÇACAKLARMIŞ
Operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alınırken şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, hatsız telefonlar, yüklü miktarda döviz, levha altın, çeşitli örgütsel dokümanlar, 12 laptop ve 2 sahte Belçika kimliği ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken şahıslardan karı koca olan S.T. ve H.T.'nin önce Edirne'ye oradan da Avrupa'ya gitmek için sahte Belçika kimliği bastıkları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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