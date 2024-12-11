Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans ayağına şafak operasyonu: 14 gözaltı | Video
Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün finans ayağına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.
YURT DIŞINA KAÇACAKLARMIŞ
Operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alınırken şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, hatsız telefonlar, yüklü miktarda döviz, levha altın, çeşitli örgütsel dokümanlar, 12 laptop ve 2 sahte Belçika kimliği ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken şahıslardan karı koca olan S.T. ve H.T.'nin önce Edirne'ye oradan da Avrupa'ya gitmek için sahte Belçika kimliği bastıkları öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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