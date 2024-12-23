Akaryakıt istasyonda dehşete düşüren cinayet anı kamerada | Video 23.12.2024 | 14:44 Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda işlenen cinayet olayında gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanan 5 kişiden 3’ü, 3 ay sonra serbest bırakıldı. Yaşanan cinayet olayı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 19 Ağustos gecesi, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'a (32) kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşun isabet etti. Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan cinayet olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tutuklanan 5 kişiden 3'ü 3 ay sonra serbest bırakıldı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu yargılanan 5 kişi, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 kişiyi adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakırken, 2 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.