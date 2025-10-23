Video Yaşam Antalya’da sağanak sonrası çöken yola araç düştü | Video
23.10.2025 | 16:17

Antalya’nın Aksu ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yolları adeta göle döndürdü. Sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler ve vatandaşlar su giderlerini açmak için çaba harcadı. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

Bugün öğle saatlerinde Aksu ilçesinde sağanak etkili oldu. Özellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar ilerleyemeyip mahsur kaldı. Sürücüler ve vatandaşlar, su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.
Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de, bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.
