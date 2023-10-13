Antalya’da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 kişi tutuklandı | Video 13.10.2023 | 10:22 Antalya'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik özel hareket polislerinin desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 19'u tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları hedefinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne" yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde aralarında örgüt lideri ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 39 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda; 15 adet tabanca, 21 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, bin 359 adet tabanca fişeği, 44 adet av fişeği, 2 adet boş kovan, çok sayıda çeksenet ve 5 gram uyuşturucu madde olan metamfetamin ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevki yapıldı. Şüphelilerden 10 şüpheli serbest kalırken, 10 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 19 şüpheli ise tutuklandı.