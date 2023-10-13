Antalya’da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 kişi tutuklandı | Video
Antalya'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik özel hareket polislerinin desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 19'u tutuklandı.
19 TUTUKLAMA
Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevki yapıldı. Şüphelilerden 10 şüpheli serbest kalırken, 10 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 19 şüpheli ise tutuklandı.
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