Araçla geçen şüpheliler iş yerini böyle kurşunladı | Video
Adana'da gece saatlerinde hafif ticari araçtan iş yerlerine ateş edildi. Ola yanı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı ve aracı kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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