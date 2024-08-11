Arnavutköy’de dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy’de sokak ortasındaki kadın cinayeti ile ilgili detaylar ve olayı anı görüntüleri ortaya çıktı. 35 yaşındaki Serpil Gül 2 yıldır boşanma sürecinde olduğu Harun Gül ile önceki gün sünnet olan çocukları nedeniyle buluştukları ve aralarında ‘çocuklara sen bak’ tartışmasından dolayı sokak ortasında kafasından 3 el silahla vurup, polis gelene kadar başında beklediği öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.