Video Yaşam Arnavutköy’de dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Arnavutköy’de dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy’de dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

11.08.2024 | 11:04

İstanbul Arnavutköy’de sokak ortasındaki kadın cinayeti ile ilgili detaylar ve olayı anı görüntüleri ortaya çıktı. 35 yaşındaki Serpil Gül 2 yıldır boşanma sürecinde olduğu Harun Gül ile önceki gün sünnet olan çocukları nedeniyle buluştukları ve aralarında ‘çocuklara sen bak’ tartışmasından dolayı sokak ortasında kafasından 3 el silahla vurup, polis gelene kadar başında beklediği öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da alkollü sürücü viyadüğe uçtu: 3 yaralı 01:02
Bursa'da alkollü sürücü viyadüğe uçtu: 3 yaralı 11.08.2024 | 10:38
Tek teker üstünde kilometrelerce ilerledi, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı 00:23
Tek teker üstünde kilometrelerce ilerledi, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı 11.08.2024 | 10:39
Şanlıurfa’da kardeş cinayeti! Hazine arazisi için ağabeyini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü 00:55
Şanlıurfa'da kardeş cinayeti! Hazine arazisi için ağabeyini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü 11.08.2024 | 11:01
Arnavutköy’de dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 04:46
Arnavutköy’de dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 11.08.2024 | 11:04
2 yıldır ayrı oldukları katilini 1 gün önce affetmiş! Çocukları için bir araya gelmişti katilinden kaçamadı 00:28
2 yıldır ayrı oldukları katilini 1 gün önce affetmiş! Çocukları için bir araya gelmişti katilinden kaçamadı 11.08.2024 | 10:57
Balıkesir’de camide bisiklet hırsızlığı kamerada 01:26
Balıkesir'de camide bisiklet hırsızlığı kamerada 11.08.2024 | 10:10
Ardahan’da ’Bir günlüklerin ölüm uçuşu başladı: Mayıs sineklerinin kanat çırpması kamerada 01:02
Ardahan'da 'Bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı: Mayıs sineklerinin kanat çırpması kamerada 11.08.2024 | 09:21
Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı 04:11
Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı 11.08.2024 | 09:31
Minik eylemciler Gazze için yürüş yaptı 00:11
Minik eylemciler Gazze için yürüş yaptı 11.08.2024 | 09:25
Diyarbakır’da aynı bölge ve aynı saatte hırsızlık yapan şüphelilere ‘Radar’ operasyonu: 16 gözaltı 00:45
Diyarbakır’da aynı bölge ve aynı saatte hırsızlık yapan şüphelilere ‘Radar’ operasyonu: 16 gözaltı 11.08.2024 | 09:21
Ankara’daki otobüs kazasında can veren Suna Yaşar’ın son paylaşımı yürekleri dağladı! 00:10
Ankara'daki otobüs kazasında can veren Suna Yaşar'ın son paylaşımı yürekleri dağladı! 10.08.2024 | 16:44
İETT şoförü üstüne kırdı, ’Sen katilsin’ diyerek tepki gösterdi! | Video 04:07
İETT şoförü üstüne kırdı, ’Sen katilsin’ diyerek tepki gösterdi! | Video 10.08.2024 | 16:32
Boş su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı 01:23
Boş su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı 10.08.2024 | 16:22
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi | Video 00:37
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi | Video 10.08.2024 | 15:47
7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı | Video 00:41
7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı | Video 10.08.2024 | 14:45
Iğdır’da 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:58
Iğdır’da 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 10.08.2024 | 13:50
Darp edip kaçırdılar, evlerinde gözaltına alındılar | Video 01:14
Darp edip kaçırdılar, evlerinde gözaltına alındılar | Video 10.08.2024 | 13:50
Eli cebinde gümüş madalya kazandı! İşte o atışın perde arkası… | Video 02:16
Eli cebinde gümüş madalya kazandı! İşte o atışın perde arkası… | Video 10.08.2024 | 12:59
Motosikletli yaralama şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video 00:56
Motosikletli yaralama şüphelilerinden 1'i tutuklandı | Video 10.08.2024 | 12:46
Antalya’da bir garip kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ne yaptıysa kurtulamadı 01:04
Antalya’da bir garip kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ne yaptıysa kurtulamadı 10.08.2024 | 12:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA