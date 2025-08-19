Video Yaşam Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video
Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video

Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video

19.08.2025 | 15:04

İstanbul Arnavutköy’de Mesire Alanı civarında drift yaptığı tespit edilen sürücüye 48 bin 559 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 18 Ağustos 2025 günü saat 22.40 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi, İmrahor Mesire Alanı civarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine incelenen cep telefonu görüntülerinde 34 AT 8471 plakalı aracın drift yaptığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sahibi tespit edildi. 34 AT 8471 plakalı aracın sürücüsünün Mehmet Özdemir olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Özdemir'e Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 48 bin 559 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca Özdemir'in Trabzon'un Of ilçesinden alınmış sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Araç ise aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
Öte yandan Mehmet Özdemir işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette saklayan cezaevi firarisi kadın Konya’da yakalandı | Video 00:46
Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette saklayan cezaevi firarisi kadın Konya’da yakalandı | Video 19.08.2025 | 15:51
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi | Video 03:57
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi | Video 19.08.2025 | 15:51
Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video 00:48
Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video 19.08.2025 | 15:04
Müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar | Video 01:10
Müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar | Video 19.08.2025 | 14:58
Aksaray’da sert iniş sonucu ölen paraşütçü Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:57
Aksaray'da sert iniş sonucu ölen paraşütçü Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.08.2025 | 14:30
Fatih’te müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 01:10
Fatih’te müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 14:28
Bakan Yerlikaya’dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video 03:35
Bakan Yerlikaya'dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video 19.08.2025 | 13:52
Bolu’da D-100’de motosikletin üstünde yatarak tehlikeli yolculuk yapan magandalar kamerada | Video 00:29
Bolu’da D-100’de motosikletin üstünde yatarak tehlikeli yolculuk yapan magandalar kamerada | Video 19.08.2025 | 13:51
Karabük’te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 00:54
Karabük'te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 19.08.2025 | 13:42
Ümraniye’de vahşet! Boğazı satırla kesilerek öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:55
Ümraniye’de vahşet! Boğazı satırla kesilerek öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 13:41
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 00:47
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 19.08.2025 | 12:44
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının daha önce de ayaklarından vurulduğu ortaya çıktı | Video 01:12
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının daha önce de ayaklarından vurulduğu ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 12:44
Silivri’de pastaneden çıkan kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, fırıncı tarafından böyle yumruklandı! | Video 01:22
Silivri'de pastaneden çıkan kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, fırıncı tarafından böyle yumruklandı! | Video 19.08.2025 | 11:55
İstanbul’da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:44
İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 11:43
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 03:38
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 19.08.2025 | 11:29
Eyüpsultan’da taksici Sefer Kaya’yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 07:03
Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 19.08.2025 | 11:00
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 01:12
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 19.08.2025 | 10:47
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 01:28
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 19.08.2025 | 10:41
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari’yi pert etti | Video 00:42
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari'yi pert etti | Video 19.08.2025 | 10:41
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada | Video 01:53
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 10:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY