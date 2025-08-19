Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video
İstanbul Arnavutköy’de Mesire Alanı civarında drift yaptığı tespit edilen sürücüye 48 bin 559 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sahibi tespit edildi. 34 AT 8471 plakalı aracın sürücüsünün Mehmet Özdemir olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Özdemir'e Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 48 bin 559 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca Özdemir'in Trabzon'un Of ilçesinden alınmış sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Araç ise aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
Öte yandan Mehmet Özdemir işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
