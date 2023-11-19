Bağcılar’da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 19.11.2023 | 08:36 Bağcılar’da kayganlaşan yolda hızını alamayan minibüs bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.U. himayesindeki 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri viyadükte güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücü N.U'nun hayatını kaybettiğini, yanında bulunan ismi öğrenilemeyen yolcusunun ise yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken polis ekipleri yolun iki şeridini kapattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı Mahmutbey Viyadüğünde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.