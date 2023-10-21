Bağcılar'da park halindeki aracın çalınması kamerada | Video 21.10.2023 | 15:55 BAĞCILAR'da Erkan Tan'ın Cuma namazına giderken, iş yerinin önüne park ettiği hafif ticari aracı çalındı. Aracın çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Buhara Mescidine dün Cuma namazı için giden Erkan Tan, döndüğünde iş yerinin önüne park ettiği aracını bulamadı. Kendisine ait tekstil atölyesinin güvenlik kamera kayıtlarını izleyen Tan, hafif ticari aracının çalındığını gördü. Erkan Tan emniyete giderek şikâyette bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin caddede yürüdüğü, bir süre etrafta gezindiği ardından tekstil atölyesine girdiği görülüyor. Şüpheli, kısa süre içinde iş yerinden aracın anahtarını alarak dükkândan çıkıyor. Ortalığı bir süre daha kolaçan eden şüpheli, park halindeki aracı anahtarıyla açarak olay yerinden ayrılıyor.