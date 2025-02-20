Bartın'da sobadan çıkan kıvılcımlar 2 katlı evi kül etti | Video
Bartın'da sobanın bacasından çıkan kıvılcımlar, 2 katlı bir evi kül etti. Evde bulunan yaşlı bir adam son anda kurtarılırken, itfaiye ekipleri ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle bölgeye ulaştı.
Evde bulunan 90 yaşındaki Mehmet Çoban ise yanmaktan son anda alevleri fark eden yakınları ve komşularının yardımıyla evden çıkmayı başardı.
İhbar üzerine bölgeye hareket eden itfaiye ekipleri ise, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşabildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, 2 katlı ev küle dönüştü.
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