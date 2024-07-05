Batman'da kamyonet kasasında 45 kilo esrar ele geçirildi | Video
Batman'da kamyonet kasasında 45 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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