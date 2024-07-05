Video Yaşam Batman'da kamyonet kasasında 45 kilo esrar ele geçirildi | Video
Batman'da kamyonet kasasında 45 kilo esrar ele geçirildi | Video

Batman'da kamyonet kasasında 45 kilo esrar ele geçirildi | Video

05.07.2024 | 12:41

Batman'da kamyonet kasasında 45 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları açık kasa kamyonette arama yaptı. Aramada, 45 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.G. ve İ.F., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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