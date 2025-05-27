Video Yaşam Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video
Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video

Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video

27.05.2025 | 12:10

Erzurum'da beton mikserinin araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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