Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video
Erzurum'da beton mikserinin araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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