Video Yaşam Bıçağı kullanan zanlı yakalandı: Toplam 7 kişi gözaltına alındı
Bıçağı kullanan zanlı yakalandı: Toplam 7 kişi gözaltına alındı

Bıçağı kullanan zanlı yakalandı: Toplam 7 kişi gözaltına alındı

02.09.2024 | 23:00

İstanbul Fatih'teki bir otelin restoranında başlayan ve cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavga olayıyla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Iraklı turist iş insanı Hakeem Lugman Tawfeeg’ını çıkan kavgada bıçaklayan şüpheli Hayrettin O., ile olayda yer alan güvenlik görevlisi Uğur Y. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda olayın yan bakma yüzünden çıkan tartışmanın ardından yaşandığı ortaya çıktı.

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