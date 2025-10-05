Bursa’da trafikte tehlikeli makas: Direksiyon tutuşu pes dedirtti | Video
Bursa’da trafiğin yoğun olduğu ana yolda bir otomobil sürücüsü, trafikte makas atarak adeta vatandaşların canını hiçe saydı. Tehlikeli manevralar yapan sürücünün direksiyonu tutuş şekli de görenleri şaşkına çevirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Bursa’da trafikte tehlikeli makas: Direksiyon tutuşu pes dedirtti | Video 05.10.2025 | 12:20
01:38
Bursa’da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Aile dükkanı bastı | Video 05.10.2025 | 10:48
05:38
04:11
02:09
Osmaniye'de 2,5 milyon TL değerinde kaçak ilaç operasyonu | Video 05.10.2025 | 09:53
02:01
Bitlis'te düğün konvoyunda feci kaza: 4 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:39
00:52
Beylikdüzü'nde iki kişi tarafından darp edilen şahıs bayıldı | Video 04.10.2025 | 16:19
01:47
Ankara’da apartman dairesindeki yangını kontrol altına alındı | Video 04.10.2025 | 15:24
00:16
01:11
Jandarmadan kaçak alkol baskını: 620 litre etil alkol ele geçirildi | Video 04.10.2025 | 14:03
02:07
01:41
02:44
02:00
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası'nda fabrikada patlama: 2 can kaybı! | Video 04.10.2025 | 12:13
00:50
Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 04.10.2025 | 11:57
03:11
Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video 04.10.2025 | 11:36
00:31
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 04.10.2025 | 11:28
00:51
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 04.10.2025 | 10:51
00:28
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 04.10.2025 | 10:28
01:10
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48