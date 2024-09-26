Video Yaşam Bursalı çiftçiye "Neden enginar vermiyorsun" dayağı | Video
Bursalı çiftçiye

Bursalı çiftçiye "Neden enginar vermiyorsun" dayağı | Video

26.09.2024 | 11:11

Bursa'nın dünyaya ün salan enginarını üreten çiftçi Ergün Yılmaz, iş görüşmesi için davet edildiği İstanbul'da toptancının adamları tarafından bir kafede feci şekilde darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bursalı çiftçi Ergün Yılmaz, "Daha önce ticaret yaptık. Fiyatı öldürüyorlar. Peşin aldığım ücret karşılığında verdiğim senedi ticaretimiz bitmesine rağmen iade etmediler. Bana yeniden çalışmak, sözleşme ve senet imzalamak için zor kullandılar. Kabul etmeyince feci şekilde darp edildim. Şikayetçiyim" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da çiftçilik ile uğraşan Ergün Yılmaz iş görüşmesi için İstanbul Maltepe'ye gitti. Daha önce enginar ticareti yaptığı toptancı ve adamları bu yıl da uygun fiyattan ürün almak istediklerini söylediler. Ergün Yılmaz ise daha önce yaptıkları ticaretten dolayı toptancının elindeki senedi geri istedi. Senedi vermediklerini iddia eden Yılmaz, "Yeniden mal istediler. Bana zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Hatta kaçırmaya da kalkıştılar. Bunların hiç birisini kabul etmeyince da 8-9 kişi saldırıp bana ve arkadaşıma zarar verdiler. Şikayetçi oldum" dedi.

Kafedeki insanlar sayesinde canını zor kurtardığını anlatan Ergün Yılmaz, "Bu kişiler hakkında savcılığın gereğini yapmasını istiyorum. İstanbul'un göbeğinde onlarca kişinin önünde saldırıya uğradım. Kaçırmak istediler. Tehdit ettiler. En sonunda tehditlere boyun eğmediğim için çok sayıda kişi bana ve arkadaşıma saldırdı" ifadelerini kullandı.

Olay anında Ergün Yılmaz'ın yanında olan ve darp edilen Hüseyin Büyükdağ ise, "Ben ve Ergün bizi çağırdıkları kafeye gittik. Toptancının adamları yanımıza gelir gelmez önümüze senet attılar ve 'Bu senedi imzalayacaksın' dediler. Ergün de, 'Abi ben niye senet imzalıyorum. Bizim size borcumuz yok, olmadığına dair sözleşmemiz de var' dedi. Ben de onlara karşı 'Bu ülkede kanun var, eğer borcumuz varsa yasal yollarla çözelim' dedim. Sen git dediler bana, ben de gitmiyorum dedim. Bu ülkede kanun, nizam var. Senin bu adamdan alacağın varsa mahkemeye ver dedim. Ergün'e kalk gidelim dedim. Biz kalkınca birisi bana arkadan vurdu. Olayın sıcaklığıyla hissetmedim. O sırada herkes Ergün'e vurmaya başladı. Ergün'ü feci şekilde darp ettiler" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, çiftçi Ergün Yılmaz, İstanbul'da bu kişilere asla ürün vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursalı çiftçiye Neden enginar vermiyorsun dayağı | Video 05:55
Bursalı çiftçiye "Neden enginar vermiyorsun" dayağı | Video 26.09.2024 | 11:11
Sosyal medyayı karıştıran kedi türü! Böylesini görmediniz | Video 00:20
Sosyal medyayı karıştıran kedi türü! Böylesini görmediniz | Video 26.09.2024 | 11:11
Firari PKK’lı boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için bomba koydurtmuş | Video 05:24
Firari PKK'lı boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için bomba koydurtmuş | Video 26.09.2024 | 11:03
Ağrı Dağı’na zorlu zirve tırmanışı yapan dağcıların saçları ve kaşları buz tuttu | Video 02:09
Ağrı Dağı'na zorlu zirve tırmanışı yapan dağcıların saçları ve kaşları buz tuttu | Video 26.09.2024 | 09:59
Bursa’da iki sürücünün yol kavgası böyle görüntülendi | Video 00:14
Bursa'da iki sürücünün yol kavgası böyle görüntülendi | Video 26.09.2024 | 09:59
Magandaların evlerine şafak operasyonu! Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı | Video 09:09
Magandaların evlerine şafak operasyonu! Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı | Video 26.09.2024 | 09:59
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde tümör çıktı | Video 03:55
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde tümör çıktı | Video 26.09.2024 | 09:59
Bursa’da yol verme tartışması kamerada | Video 00:43
Bursa'da yol verme tartışması kamerada | Video 26.09.2024 | 09:59
Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 03:20
Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 26.09.2024 | 09:39
Metro raylarına atlayarak koruma teline çıktı! O anlar kamerada | Video 00:56
Metro raylarına atlayarak koruma teline çıktı! O anlar kamerada | Video 26.09.2024 | 09:39
İzmir’de manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü öldü | Video 00:27
İzmir'de manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü öldü | Video 26.09.2024 | 08:48
SON DAKİKA | Metin Arolat’ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 01:16
SON DAKİKA | Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 25.09.2024 | 18:09
Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 01:47
Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 25.09.2024 | 14:38
Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü: 3 ölü, 2 yaralı | Video 01:25
Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü: 3 ölü, 2 yaralı | Video 25.09.2024 | 16:37
Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video 05:00
Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video 25.09.2024 | 12:47
Kendi evini yaktı, kedisini alarak kayıplara karıştı | Video 04:43
Kendi evini yaktı, kedisini alarak kayıplara karıştı | Video 25.09.2024 | 12:47
Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video 02:06
Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video 25.09.2024 | 12:47
Çocuklara para veren şahıs aileleri korkuttu | Video 04:14
Çocuklara para veren şahıs aileleri korkuttu | Video 25.09.2024 | 12:48
Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video 06:07
Cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video 25.09.2024 | 13:01
Annesini öldürüp elbise dolabında saklayan oğlunun davasından karar çıkmadı | Video 01:25
Annesini öldürüp elbise dolabında saklayan oğlunun davasından karar çıkmadı | Video 25.09.2024 | 12:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA