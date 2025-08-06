Çorlu'da otobüs kazası kamerada: 1 yaralı | Video
Tekirdağ Çorlu'da belediye halk otobüsü ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 1 yolcu yaralandı.
Kaza sonrası otobüste bulunan yolcu E.N. (18) yaralandı. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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