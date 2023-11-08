Video Yaşam Dilan Polat davası sonrası gözler lüks hayatlarıyla dikkat çeken Şulemsi ve Özlem Lina Öz'e çevrildi | Video
Dilan Polat davası sonrası gözler lüks hayatlarıyla dikkat çeken Şulemsi ve Özlem Lina Öz'e çevrildi | Video

Dilan Polat davası sonrası gözler lüks hayatlarıyla dikkat çeken Şulemsi ve Özlem Lina Öz'e çevrildi | Video

08.11.2023 | 13:39

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından lüks harcamalarıyla gündeme gelen ve vatandaşların radarına takılan diğer isimlerde Şulemsi ve Özlem Lina-Tayyar Öz çifti oldu.

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