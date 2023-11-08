Dilan Polat davası sonrası gözler lüks hayatlarıyla dikkat çeken Şulemsi ve Özlem Lina Öz'e çevrildi | Video

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından lüks harcamalarıyla gündeme gelen ve vatandaşların radarına takılan diğer isimlerde Şulemsi ve Özlem Lina-Tayyar Öz çifti oldu.