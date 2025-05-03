Doski Vadisi'nde minibüs dereye yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi'nde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kazada, minibüste bulunan işçilerden Necdet Özşahin (47) ve Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ezber Pertev (38) ile araçta bulunan Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştıklarında, minibüsün büyük ölçüde hasar gördüğünü ve araçtakilerin dere yatağında bulunduğunu tespit etti. Kazada hayatını kaybeden iki işçinin cenazeleri, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, ancak gözlem altında tutuldukları bildirilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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