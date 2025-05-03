Video Yaşam Doski Vadisi'nde minibüs dereye yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı | Video
Doski Vadisi'nde minibüs dereye yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı | Video

Doski Vadisi'nde minibüs dereye yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı | Video

03.05.2025 | 10:34

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi'nde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'ndeki Gürkavak köyü mevkisinde gerçekleşti. Bölgede devam eden yol yapım çalışmalarında görevli işçileri taşıyan, Ezber Pertev (38) yönetimindeki 30 AAD 036 plakalı minibüs, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, dereye yuvarlandı.

Kazada, minibüste bulunan işçilerden Necdet Özşahin (47) ve Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ezber Pertev (38) ile araçta bulunan Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştıklarında, minibüsün büyük ölçüde hasar gördüğünü ve araçtakilerin dere yatağında bulunduğunu tespit etti. Kazada hayatını kaybeden iki işçinin cenazeleri, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, ancak gözlem altında tutuldukları bildirilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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