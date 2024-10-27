Video Yaşam Dubai çikolatası hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video
Dubai çikolatası hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video

Dubai çikolatası hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video

27.10.2024 | 10:03

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir grup genç girdikleri marketten Dubai çikolatası çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir markete giren hırsızlar, son günlerde oldukça popüler olan Dubai çikolatası çaldı. Gençlerin raflarda bulunan çikolatayı çalma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde gençlerin diğer çikolataları alırken Dubai çikolatalarını da ceplerine koyduğu görüldü.
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