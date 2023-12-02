Video Yaşam Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video
Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video

Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video

02.12.2023 | 14:00

ESENYURT'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmiş, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

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Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesinin 3 milyon lira karşılığında şikayetlerini geri çektiklerini söyledi. Avukat Şeker'in iddialarına karşı Bayındır ailesi açıklama yapmadı.

HUKUK DIŞI TEKLİFLER OLUYOR
Avukat Şeker, Kamuoyunda infial uyandıran Esenyurt tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen?in ilesinin vekilliğini aynı zamanda yaralanan Yusuf Erzen'in de vekilliğini üstlenmekteyim. Bu çerçevede hayatını iki kurşunla kaybeden Batuhan Bayındır ile ilgili bir gelişme gerçekleşti. Almış olduğumuz bilgiye göre, nasıl barış yapılabileceğine dair hukuk dışı teklifler oluyor. Burada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin dışarıya çıkarılabilmesi için 3 milyon liralık bir rakam, üzerine bir ev, bir araba ve bir kamyonet teklifi yapılıyor. Haksız tahrik ifadelerini sarf etmelerini, dışarıya çıkabilmeleri yönünde ifade verebilmeleri ve nihayetinde de şikayetlerini geri alıp katılan sıfatıyla geri almaları koşuluyla bu katkı yapılacaktır deniyor dedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN DÖRT KİŞİ AÇISINDAN DA UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ TARAFLARINA İLETMİŞ OLDUK
Şeker, ?Yine aldığımız bilgilere göre de 3 milyon liranın hesaba geçiyor. Bunun yanı sıra da bizim diğer müvekkilimize de aynı şekilde bir teklif gerçekleştiriliyor. Çok uçuk miktarda bir teklif. Ancak; biz kendilerine bu teklifin olumlu olamayacağını, hiçbir şekilde alınan canın geri getirilemeyeceği için hukuk önünde, adli makamlar ve hukuk önünde burada eski ceza kanununda idam olarak geçen, yeni ceza kanununda ağırlaştırılmış müebbet olarak karşımıza çıkan 36 yılın 12 yılı iki metre kareye, iki metre kare hücre hapis cezasıyla birlikte hiçbir şekilde aftan faydalanmama koşuluyla cezalarını yaşamaları yönünde adımlarımızı atmaya devam edeceğimizi belirtmiş olduk. Böylelikle kamuoyunda infial uyandıran canavarca his ile tasarlayarak kasten öldürme suçunun dört kişi açısından da uygulanması gerektiğini taraflarına iletmiş olduk diye konuştu.

TEK SEBEBİ SUÇTAN SIYRILMAK
Şeker, "Hayatını kaybedenler Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır. Bacağından yaralanan kişi de aynı şekilde Yunus Erzen. Burada iki tarafa ilişkin yapılan teklifler hiçbir şekilde kabul edilmedi. Ve yargı önünde devam edileceği belirtildi. Ancak Batuhan Bayındır'ın akrabalarına yapılan teklifler, üçüncü şahıslar ve araya sokulan kişiler vasıtasıyla yüksek miktarda para, yüksek miktarda ev, araba ve kamyonet şeklinde teklifler gerçekleştirilmiş. Tek sebebi suçtan sıyrılmak. Ve adli makamlar önünde haksız tahrik suçu oluşturarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbet hapis cezası ya da diğer kişiler için iştirak çerçevesinde hükümlerin kurulmasına ilişkin çabalar ifadelerini kullandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ŞEKLİNDE CEZALANDIRILMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Şeker, "Bundan sonraki süreçte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp raporunun çıkmasını bekliyor. Adli Tıp raporuyla birlikte bir fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı?na gönderilecek. Çünkü Büyükçekmece Başsavcılığında ağır ceza mahkemesi yok. Ağır ceza mahkemesi bulunan Bakırköy bölgesi olduğu için bu fezleke iletildikten sonra Bakırköy iddianameyi hazırlayacak, iddianame de hazırlandıktan sonra yakın zamanda ağır ceza mahkemesinde suçu gerçekleştiren kişilerin yargılanması yapılacak. Bizler de bu yargılama da hukuk önünde en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası şeklinde cezalandırılmaları için elimizden geleni gerçekleştireceğiz şeklinde konuştu.
Avukat Şeker'in iddialarına karşı Bayındır ailesi açıklama yapmadı.

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