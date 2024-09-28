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Fatih'te motosikletin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, sürücü kaçtı

Fatih'te motosikletin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, sürücü kaçtı

28.09.2024 | 10:32

Fatih'te 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Burhanettin T. olay yerinden kaçtı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fatih'te 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Burhanettin T. olay yerinden kaçtı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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