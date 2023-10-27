Galatasaray sevdası işinden etti | Video 27.10.2023 | 15:20 Antalya’nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan garson, gönül verdiği Galatasaray’ın, şampiyonlar ligi maçını izlemek için izin isteyip ‘olumsuz’ cevabı alınca, ayağında yaşadığı rahatsızlıklar için 1 günlük rapor alıp maçı izledi. Otel yönetimi ise fanatik taraftarın istifasını istedi. İstifa eden personel, “Açıkçası yaşadığım bu olay sonrası biraz güldüm. Çünkü başıma gelen Galatasaray sevgisi yüzünden geldi. Hiç bir zaman üzülmedim. Ayrıca İcardi hayranıyım” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik'te 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Yusuf Yetiş, gönül verdiği takımının maçını izlemek için izin istedi. Arkadaşı ile çalışma saati değişikliği yapma isteği de kabul görmeyince ayaklarında ki yaşadığı rahatsızlıktan dolayı 1 gün istirahat aldı. Şampiyonlar liginde mücadele eden Galatasaray- Bayern Münih maçını izlemeyi başaran Yusuf Yetiş, ertesi gün asistan müdür tarafından aranarak maç izlemek için izin aldığı gerekçesiyle istifa etmesi istenildi. Yetiş, kendini savunmak için çaba göstermeye çalışsa da çok sevdiği takımının maçının izlenmenin bedeli ağır oldu.

"SONUÇTA BEN BİR GALATASARAY TARAFTARIYIM"

Galatasaray sevgisinin hiç bir zaman bitmeyeceğini belirten Yusuf Yetiş, " Otelde çalışıyordum. Galatasaray - Bayern Münih maçından 1 gün önce izin istedim. İzin verilmedi bana. Akşam çalıştığım içim, gündüz çalışan arkadaşımla yer değişikliği yapmak için anlaştık. Bu değişikliği şeflerde kabul etti. Çalışarak izin almadan maçı izleyecektim fakat olumsuz cevap verdiler daha sonra. Sonuçta ben bir Galatasaray taraftarıyım maçını izlemek istiyordum. Kaçırmamak için elimden geleni yapmam gerekiyordu. Ayağımda rahatsızlığım vardı, raporda almıştım geçmedi. Kaşıntı ve morarmalar vardı. Maç günü sabahleyin sağlık ocağına gittim. Doktor ayaklarımı muayene ettikten sonra istirahat için rapor ve ilaç yazdı. İlaçlarımı aldım, yazılan raporu ise iş yerine gönderdim. Ertesi gün ise otelden müdür asistanı aradı beni, sivil gelmemi istedi. Otele gittim bende görüşmeye, bana, "Galatasaray maçını izlemek için rapor aldın, Galatasaray yüzünden seni işten çıkaracağız" dedi. Beni istifaya zorladılar, ağır işlerde çalışmamı sağlayacaklardı. Mecburen istifa etmek zorunda kaldım. Sonuçta Galatasaraylı olduğum için, maçını izlediğim için işten çıkarıldım. Açıkçası yaşadığım bu olay sonrası biraz güldüm. Çünkü başıma gelen Galatasaray sevgisi yüzünden geldi. Hiç bir zaman üzülmedim. Çünkü çalışana her zaman iş var. Galatasaray sevgisi bende hiç bir zaman tükenmez. Aynı zamanda İcardi hayranıyım. Her zaman kalbimizde taşıyoruz. Hagi'den sonra İcardi geliyor benim için" şeklinde konuştu.