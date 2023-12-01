Video Yaşam Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video
Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video

Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video

01.12.2023 | 15:16

GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın 4. katında yaşayan iki kardeş, evlerinin her odasına kurdukları özel ses düzenekleriyle komşularını rahatsız etti.  Kardeşlerin üst katında daire satın alanlar, gürültüden kurtulmak için çareyi evlerini satılığa çıkartmakta buldu. Çok sayıda şikayet üzerine çilingirle daireye giren polis ekipleri, düzenekleri sökerek iki kardeş hakkında adli işlem başlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kardeş ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kardeşlerin daha önce de gürültü nedeniyle kapılarına gelen 2 genci keserle darbettiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Güngören Akıncılar Mahallesi?ndeki 5 katlı binanın 4. katında bulunan bir dairede meydana geldi. Erdal ve Emrah Yıldız kardeşler, iddiaya göre yaşadıkları evin her odasına ayrı bir ses düzeneği kurdu. Bazı odalarda hoparlörle müzik çalan kardeşler, odanın birinin tavanına motorlu özel bir ses düzeneği kurdu. Yıldız Kardeşler, bu düzenekleri tatil günlerinde ve akşam saatlerinde açmayı tercih etti. Olayın yaşandığı binada daire satın alanlar çareyi evlerini satılığa çıkarmakta buldu. Binada oturanların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin olmaması nedeniyle ekipler, çilingirle açılan daireye girdiklerinde, çalışan ses sistemleriyle karşılaştı. Ekipler evde yaptıkları incelemede 3 adet hoparlörlü ses sistemi ile tavana gizlenmiş motorlu ses sistemini sökerek muhafaza altına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Huzur ve sükunu bozmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.Daha önce, yan binada kalan iki kişinin, ses nedeniyle rahatsız oldukları Yıldız kardeşlerin evine gidip şikayetlerini dile getirdiği öğrenildi. İki taraf arasında çıkan tartışmada Yıldız kardeşler, 2 gence keserle saldırdı. Yaralananlar şüphelilerden şikayetçi oldu.

"DAİREYİ SATIN ALDILAR, OTURAMADAN SATILIĞA ÇIKARDILAR"
Bina sakinlerinden Yüksel Salman, "Sürekli değişik değişik sesler açıyorlar, rahatsız ediyorlar. Benim küçük çocuğum ve ailem herkes herkes rahatsız oluyor. Titreşim, akşamdan sabaha kadar ezan sesleri, çıkartıyorlar. Polis geld aldı götürdü ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Bunların üst komşuları, daireyi satın aldılar ama daha oturmadan satılığa çıkarttılar, bu gürültü yüzünden" dedi.

"BALYOZ, ÇEKİÇ SESİ GİBİ GELİYORDU"
Olayın bitişiğindeki binada yaşayan Tuncay Akyıldız, "Sesleri duyuyorduk ama tadilat var zannettik. Üst veya alt komşularımızın yaşadığı binalarda tadilat var zannettik, yan binadan olacağını hiç düşünemedik. Özellikle akşam saat 22.00, 23.00 ile 24.00 saatlerinde bu sesler gelmeye başladı. 3. ve 4. gün de devam edince araştırmaya başladık. Bize resmen balyoz, çekiç sesi gibi geliyordu. O seslerden çocuk bile uyuyamıyordu." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN KAFASINA KESERLE SALDIRDI"
Olayın yaşandığı binanın bitişiğindeki binada yaşayan ve Yıldız kardeşler tarafından iki torunu darbedilen Melehat Balkhane, "Çocuklara keserle saldırdılar.Kızımın 16-17 yaşında çocukları var. Çocukların kafasına keserle saldırdı polise söylediler. Polisler geldi, savcılığa verdiler. Mahkemelik oldular galiba ben de bildiğim kadarıyla söylüyorum size" dedi. Yıldız kardeşlerin darbettiği iki gence ilişkin daha önce ifade verdiği, konuyla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güngören’de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 05:16
Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 01.12.2023 | 15:16
FETÖ’cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01:09
FETÖ'cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01.12.2023 | 14:53
Van’da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video 00:26
Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video 01.12.2023 | 14:49
Yine TikTok yine skandal! ’Laz Kızı’ndan sonra ’Donsuz Kelly’ ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video 00:18
Yine TikTok yine skandal! 'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly' ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video 01.12.2023 | 14:46
Trabzon’da fabrika yangını! | Video 00:47
Trabzon'da fabrika yangını! | Video 01.12.2023 | 14:31
Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video 00:45
Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video 01.12.2023 | 13:25
6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısının görev yeri değişti | Video 01:25
6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısının görev yeri değişti | Video 01.12.2023 | 12:28
Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:56
Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01.12.2023 | 12:15
Trabzon’dan kahreden haber! Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denize aranıyordu... | Video 01:28
Trabzon'dan kahreden haber! Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denize aranıyordu... | Video 01.12.2023 | 11:29
Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video 01:44
Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video 01.12.2023 | 10:41
Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video 06:41
Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video 01.12.2023 | 10:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 05:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 01.12.2023 | 10:18
Ümraniye’de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 03:52
Ümraniye'de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 01.12.2023 | 09:58
Sivas’ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01:23
Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01.12.2023 | 10:09
Kars’ta silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:39
Kars’ta silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01.12.2023 | 10:09
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:48
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01.12.2023 | 09:24
Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada | Video 00:13
Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada | Video 01.12.2023 | 09:05
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video 03:24
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video 01.12.2023 | 09:04
Tekirdağ ve İstanbul’da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı | Video 01:15
Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı | Video 01.12.2023 | 09:04
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı | Video 00:40
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı | Video 01.12.2023 | 09:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA