Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video
GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın 4. katında yaşayan iki kardeş, evlerinin her odasına kurdukları özel ses düzenekleriyle komşularını rahatsız etti. Kardeşlerin üst katında daire satın alanlar, gürültüden kurtulmak için çareyi evlerini satılığa çıkartmakta buldu. Çok sayıda şikayet üzerine çilingirle daireye giren polis ekipleri, düzenekleri sökerek iki kardeş hakkında adli işlem başlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kardeş ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kardeşlerin daha önce de gürültü nedeniyle kapılarına gelen 2 genci keserle darbettiği öğrenildi.
"DAİREYİ SATIN ALDILAR, OTURAMADAN SATILIĞA ÇIKARDILAR"
Bina sakinlerinden Yüksel Salman, "Sürekli değişik değişik sesler açıyorlar, rahatsız ediyorlar. Benim küçük çocuğum ve ailem herkes herkes rahatsız oluyor. Titreşim, akşamdan sabaha kadar ezan sesleri, çıkartıyorlar. Polis geld aldı götürdü ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Bunların üst komşuları, daireyi satın aldılar ama daha oturmadan satılığa çıkarttılar, bu gürültü yüzünden" dedi.
"BALYOZ, ÇEKİÇ SESİ GİBİ GELİYORDU"
Olayın bitişiğindeki binada yaşayan Tuncay Akyıldız, "Sesleri duyuyorduk ama tadilat var zannettik. Üst veya alt komşularımızın yaşadığı binalarda tadilat var zannettik, yan binadan olacağını hiç düşünemedik. Özellikle akşam saat 22.00, 23.00 ile 24.00 saatlerinde bu sesler gelmeye başladı. 3. ve 4. gün de devam edince araştırmaya başladık. Bize resmen balyoz, çekiç sesi gibi geliyordu. O seslerden çocuk bile uyuyamıyordu." diye konuştu.
"ÇOCUKLARIN KAFASINA KESERLE SALDIRDI"
Olayın yaşandığı binanın bitişiğindeki binada yaşayan ve Yıldız kardeşler tarafından iki torunu darbedilen Melehat Balkhane, "Çocuklara keserle saldırdılar.Kızımın 16-17 yaşında çocukları var. Çocukların kafasına keserle saldırdı polise söylediler. Polisler geldi, savcılığa verdiler. Mahkemelik oldular galiba ben de bildiğim kadarıyla söylüyorum size" dedi. Yıldız kardeşlerin darbettiği iki gence ilişkin daha önce ifade verdiği, konuyla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.
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