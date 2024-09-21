Halk otobüsündeki oksijen tüpü paniği kamerada! 21.09.2024 | 15:53 Bingöl’de, oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ile yaşanan panik otobüs kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay bugün öğlen saatlerinde Bingöl merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yolcu, beraberindeki oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti. Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu. Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi.



O anlar ise özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.