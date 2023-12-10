İnsan Hakları Günü'nde Fatih'te Filistin yürüyüşü | Video
Sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Filistin'e destek için yürüyo. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Mehmet Karataş, Sinan Yılmaz ve Alpaslan Düven aktardı.
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