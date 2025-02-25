İş adamına şantaj! Oğlunun fotoğraflarını atıp 100 bin dolar para istediler | Video
Sancaktepe’de 2 şüpheli, 100 bin dolar istedikleri iş adamına ulaşamayınca müzisyen oğlunu hedef alarak ders alma bahanesiyle buluşma ayarladı. Oğlunun fotoğraflarını çeken ve iş adamına atarak tehditlerine devam eden 2 şüpheli tutuklandı.
Alışveriş merkezi güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, F.B. ve B.D. isimli şüphelileri 20 Şubat'ta İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, 'yağma' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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