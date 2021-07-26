İstanbul Esenler'de asker uğurlamasında yol kestiler
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İstanbul Esenler'de asker konvoyu oluşturanlar Dörtyol Meydanı'nda yol kesti. Yol keserken korna çalan ve motosikletleri ile gürültü çıkaran grup daha sonra yollarına devam etti.
Dün saat 22.30 sıralarında oluşturdukları konvoy ile Esenler'de tur atanlar Menderes Mahallesi'ndeki Dörtyol Meydanı Kavşağı'na gelince yolu kapattı. Otomobil ve diğer araçlarda bulunanlar aynı anda kornalara basarken, konvoyda bulunan motosikletliler de araçlarına gaz vererek gürültü oluşturdu. Konvoydakiler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.