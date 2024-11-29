İstanbul Güngören'de tadilat sırasında binada çökme

İstanbul Güngören, Mehmet Nesih Mahallesi Gülsever Sokakta tadilat yapılan 3 katlı binada kısmı çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri devam eden kurtarma çalışmalarında enkazdan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.