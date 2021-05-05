Video Yaşam İstanbul'da meşale yakıp etrafında aracıyla drift yapan sürücü yakalandı

İstanbul'da meşale yakıp etrafında aracıyla drift yapan sürücü yakalandı

İstanbul'da meşale yakıp etrafında aracıyla drift yapan sürücü yakalandı
05.05.2021 | 11:33

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İstanbul'da'da yol ortasında meşale yakarak etrafında otomobiliyle drift yapan kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüye  6 bin 700 lira para cezası kesilirken, otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinde yaptıkları incelemede bir sürücünün drift yaparken çekilen görüntüleri paylaştığını belirledi. Görüntülerde yol ortasına meşale yakan sürücünün daha sona otomobiliyle bu meşale çevresinde drift yaptığı görüldü. Yapılan incelemede görüntülerin Ataşehir, Ferhatpaşa yolu sokak üzerinde çekildiği belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları siber takip sonucu şüphelinin önce kullandığı bilgisayarın IP numarasını ardından adresini ve kimliğini tespit etti. Sivil Trafik Ekipleri önceki gün sürücü F.K.'yı gözaltına aldı. Sürücüye Karayolları Trafik kanunun 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6700 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün kullandığı otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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