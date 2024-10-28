İzmit'te kamyon dere yatağına uçtu
Kocaeli’nin İzmit İlçesi'ne bağlı Kabaoğlu Köyü mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan korkutucu kazada, virajı dönerken kontrolden çıkan kamyon dere yatağına uçtu. Olay yerinde araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabalarıyla kurtarıldı ve yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
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