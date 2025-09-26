Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video
Kağıthane’de gece saatlerinde basım ve koli bandı deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken atölye alevlere teslim oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın tamamen söndürülürken binada hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yetkililer yangına ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:02
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 26.09.2025 | 08:44
02:20
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:42
01:35
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:39
03:03
03:58
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 25.09.2025 | 16:04
03:54
05:19
06:53
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 25.09.2025 | 15:11
00:47
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 25.09.2025 | 14:25
05:20
TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 25.09.2025 | 12:51
01:39
00:47
04:30
02:52
Kağıthane'de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 25.09.2025 | 11:00
02:59
02:01
02:31
00:49
Ardahan’da gün doğumu mest etti | Video 25.09.2025 | 09:40
00:22
‘Altın’ dolandırıcıları suç makinesi çıktı: 3 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:27
00:12
Mardin'de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 25.09.2025 | 08:26