Kendini bankacı olarak tanıttı, kanser hastasını 300 bin lira dolandırdı | Video 07.10.2023 | 15:14 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini bankacı olarak tanıtan 3 şüphelinin kanser tedavisi gören bir kişinin hesabında bulunan 300 bin lirayı başka bir hesaba aktarması üzerine operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sevk edildikleri Adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili çalışma yürüttü. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda, kanser tedavisi gören mağdur şahsı bankacı gibi arayan 3 şüpheli, çekmiş olduğu krediden dolayı sigorta primi kesildiğini, sigorta primi ödememesi için mobil bankacılığa güncelleme geleceğini bu güncelleme tamamlanana kadar hesabında bulunan paranın belirttikleri hesaba aktarılması gerektiğini söyledi. Kanser tedavisi gören şahsın hesabında bulunan 300 bin lirayı başka hesaba aktardıkları tespit edilen 3 şüphelinin evlerine 4 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde birçok dijital materyal ele geçirildi. Kanser hastasını dolandıran şahıslar yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.