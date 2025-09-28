Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçlar arasından yolun karşısında kendisini bekleyen araca geçmekte olan kadın, ticari taksinin çarpması sonucu yaralandı.Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Halk Ekmek Fırınından ekmek aldıktan sonra yolun karşısında kendisini bekleyen otomobile binmek için ışıkta bekleyen araçların arasından geçmekte olan Gülay Avcı isimli kadın Rafet Ateş'in kullandığı 07 J 0044 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu yaralandı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan Gülay Avcı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
