Video Yaşam Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video

22.10.2025 | 15:05

Maltepe’de sürücüsünün kasıtlı olarak üzerine sürdüğü aracın çarpması sonucunda 27 yaşındaki Baran İ. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 01 AEM 120 plakalı aracın sürücüsü Batuhan E. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Baran İ.'nin (27) üzerine aracını kasıtlı olarak sürdü. Baran İ.'ye hızla çarparak sürükleyen sürücü, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç ise hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: HIZLA ÇARPIP KAÇTI
Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla Batuhan E. ile olaya karışan aracı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Batuhan E., Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Batuhan E.'nin aracıyla sokakta yürüyen Baran İ.'ye hızla çarptığı görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:05
Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 06:14
Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 22.10.2025 | 14:54
İzmir’de tüp patlaması! Ev yıkıldı, 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:15
İzmir'de tüp patlaması! Ev yıkıldı, 1'i ağır 2 yaralı | Video 22.10.2025 | 14:20
İzmir’de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama 00:48
İzmir'de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama 22.10.2025 | 14:19
Motosiklete çarpan kadın sürücü: Önüme yaprak düştü | Video 02:20
Motosiklete çarpan kadın sürücü: "Önüme yaprak düştü" | Video 22.10.2025 | 12:59
İstanbul’da yakalanan çete üyesi 52 şüpheli tutuklandı | Video 02:34
İstanbul’da yakalanan çete üyesi 52 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 12:40
Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video 06:57
Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video 22.10.2025 | 12:29
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 03:19
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 22.10.2025 | 12:17
Silahla şaka videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı | Video 00:32
Silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı | Video 22.10.2025 | 11:52
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 02:39
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 22.10.2025 | 11:41
Ev sahibiyle kiracı arasındaki ‘çöp bahçe’ kavgası bahçenin sınırlarını aştı | Video 03:30
Ev sahibiyle kiracı arasındaki ‘çöp bahçe' kavgası bahçenin sınırlarını aştı | Video 22.10.2025 | 10:59
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 00:39
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 10:45
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 00:48
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 22.10.2025 | 10:43
Büyükçekmece’de ’kapkaççı’ köpek kamerada | Video 00:18
Büyükçekmece’de 'kapkaççı' köpek kamerada | Video 22.10.2025 | 10:42
Umreye götürme vaadiyle 39 bin 500 lira dolandıran sanık, parayı bahis hesabına aktardı | Video 02:37
Umreye götürme vaadiyle 39 bin 500 lira dolandıran sanık, parayı bahis hesabına aktardı | Video 22.10.2025 | 10:40
İş yerinden 1 milyonluk eşya çalan hırsızı dışkısı yakalattı | Video 02:22
İş yerinden 1 milyonluk eşya çalan hırsızı dışkısı yakalattı | Video 22.10.2025 | 10:40
Okulda başlayan kavga okul dışına taştı, liseli çocuk böyle bıçaklandı | Video 05:20
Okulda başlayan kavga okul dışına taştı, liseli çocuk böyle bıçaklandı | Video 22.10.2025 | 10:40
Oğlumu tarla gibi yapmış diyerek gözyaşı dökmüştü, davada tanıklar konuştu | Video 01:02
"Oğlumu tarla gibi yapmış" diyerek gözyaşı dökmüştü, davada tanıklar konuştu | Video 22.10.2025 | 10:37
İstanbul’da İETT otobüsünde ’Kart basma’ kavgası; şoförün kafasına yumruk attı! | Video 01:08
İstanbul’da İETT otobüsünde 'Kart basma' kavgası; şoförün kafasına yumruk attı! | Video 22.10.2025 | 10:15
Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 38 bin TL ceza kesildi | Video 02:18
Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 38 bin TL ceza kesildi | Video 22.10.2025 | 10:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY