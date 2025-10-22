Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video
22.10.2025 | 15:05
Maltepe’de sürücüsünün kasıtlı olarak üzerine sürdüğü aracın çarpması sonucunda 27 yaşındaki Baran İ. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA: HIZLA ÇARPIP KAÇTI
Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla Batuhan E. ile olaya karışan aracı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Batuhan E., Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Batuhan E.'nin aracıyla sokakta yürüyen Baran İ.'ye hızla çarptığı görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:05
06:14
02:15
İzmir'de tüp patlaması! Ev yıkıldı, 1'i ağır 2 yaralı | Video 22.10.2025 | 14:20
00:48
İzmir'de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama 22.10.2025 | 14:19
02:20
Motosiklete çarpan kadın sürücü: "Önüme yaprak düştü" | Video 22.10.2025 | 12:59
02:34
İstanbul’da yakalanan çete üyesi 52 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 12:40
06:57
03:19
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 22.10.2025 | 12:17
00:32
02:39
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 22.10.2025 | 11:41
03:30
00:39
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 10:45
00:48
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 22.10.2025 | 10:43
00:18
Büyükçekmece’de 'kapkaççı' köpek kamerada | Video 22.10.2025 | 10:42
02:37
02:22
İş yerinden 1 milyonluk eşya çalan hırsızı dışkısı yakalattı | Video 22.10.2025 | 10:40
05:20
01:02
01:08
02:18
Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 38 bin TL ceza kesildi | Video 22.10.2025 | 10:11